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Курс валют: гривня снова укрепилась к доллару

Среда, 23 июня 2021, 18:55
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 24 июня на уровне 27,27 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,60 грн (на 23 июня – 32,47 гривни).

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Напоминаем:

23 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,26 - 27,28 гривни.

23 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,38 гривни.

Экономическая правда

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