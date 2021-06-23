Правительство разрешило "ГарПоку" продавать "зеленую" электроэнергию на срок до года

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Правительство разрешило госпредприятию "Гарантированный покупатель" продавать электроэнергию, производимую из возобновляемых источников, на срок больше месяца, но не больше года.

Такое решение было принято на заседании 23 июня.

Согласно сравнительной таблице к проекту постановления, которую обнародовал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, "Гарантированный покупатель" получил право самостоятельно определять срок выполнения, но не более 12 месяцев, в течение которого будет осуществляться отпуск альтернативной электроэнергии.

Кроме этого, аукционные комитеты по продаже электрической энергии можно будет проводить через интернет.

Порядок также распространяется на коммунальные унитарные предприятия, юрлица, 50% и более акций в уставных капиталах которых принадлежит коммунальному предприятию или территориальной общине, а также дочерние компании таких предприятий или юрлиц.

Напомним:

Кабинет министров предлагает ввести акциз на продажу электроэнергии из возобновляемых источников.

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Экономическая правда