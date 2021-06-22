НБУ заявляет о давлении из-за решения по правлению Ощадбанка

Национальный банк заявил о давлении со стороны наблюдательного совета банка, где раньше работал кандидат на должность члена правления Ощадбанка, которого регулятор накануне не согласовал на эту должность.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк предостерегает от попыток влияния на процесс принятия соответствующих решений Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем НБУ, расценивая настойчивые рекомендации как проявление давления на независимого регулятора", - говорится в заявлении.

Вероятно, речь идет о Елене Малинской, которую ранее регулятор не согласовал на должность члена правления Ощадбанка, ответственного за подготовку частичной или полной приватизации банка. Банк назначил ее на должность в марте по результатам конкурса.

В то же время, в начале июня НБУ не согласовал еще одну кандидатуру в правление госбанка, Ольгу Байцар, которая в Ощадбанке отвечала за микро-, малый и средний бизнес.

После отказа, продолжает регулятор, Национальный банк получил письмо от членов наблюдательного совета банка, в котором она работала раньше. Это письмо НБУ расценивает как попытку повлиять на принятое регулятором решение.

"Национальный банк глубоко убежден, что наблюдательный совет АО "Ощадбанк" должен без информационного давления завершить и представить на рассмотрение Национального банка кандидатуры на должности членов правления банка", - заключают в регуляторе.

Напоминаем:

Министерство финансов, Европейский банк реконструкции и развития и государственный "Ощадбанк" подпишут мандатное письмо по долгосрочному финансированию, благодаря чему ЕБРР сможет впоследствии войти в капитал банка.

Экономическая правда





