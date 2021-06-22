SpaceX хочет покрыть весь мир спутниковым интернетом Starlink в сентябре

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SpaceX Илона Маска планирует обеспечить мировое покрытие спутникового интернета Starlink около сентября этого года, однако доступным он станет лишь впоследствии.

Об этом сообщает Reuters.

Как отметила президентка компании SpaceX Гвен Шотвелл, хоть стабильное покрытие во всем мире будет обеспечено в сентябре этого года, после компания должна будет получить все необходимые регуляторные разрешения.

"Мы успешно подготовили 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, мы получим постоянное глобальное покрытие, поэтому это должно произойти около сентября", - сказала она.

После вывода на орбиту компания должна будет получить разрешения для оказания услуг телекоммуникационной связи в каждой стране. В общем SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 000 спутников стоимостью около 10 млрд долларов.

Сейчас бета-версией Starlink могут воспользоваться в 11 странах.

Напоминаем:

Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 года компания запустила в космос тестовые прототипы.

По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.

Спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска может появиться в Украине в следующем году, технология доступна для предзаказа.

Экономическая правда