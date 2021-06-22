Шмыгаль: В Реестр индустриальных парков уже включили 49 парков

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На сегодня в Реестр индустриальных парков уже включено 49 парков.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль во время онлайн-мероприятия "Инвестиционный климат в постпандемической Украине" 22 июня.

"В направлении развития инвестиционной инфраструктуры реализуется закон "Об индустриальных парках". На сегодня в Реестр индустриальных парков уже включено 49 парков", - скзаав он.

Реализация реформ, по его словам, прежде всего способствует продвижению Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции, и одновременно имеет непосредственную связь с улучшением инвестиционного климата в Украине.

Также Шмыгаль напомнил, что 10 февраля этого года президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Документ предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Закон Украины "Об индустриальных парках", предусматривающие введение ряда стимулов для привлечения инвестиций в индустриальные парки.

С 2013 года в Реестр индустриальных парков включены 47 парков.

Больше всего парков зарегистрировано в 2014 и в 2017 годах.

В региональном разрезе больше всего индустриальных парков в Киевской области (9) и Львовской области (7).

Экономическая правда