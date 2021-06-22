Депутаты хотят расширить правление НБУ до 7 человек: это может не понравиться МВФ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил поправку к законопроекту №4367, которой предлагается увеличить количество членов правления Национального банка с 6 до 7 человек.

Соответствующее заседание Комитета, на котором рассматривались поправки к законопроекту ко второму чтению, состоялось 17 июня.

Решение о расширении количества заместителей председателя правления Нацбанка депутаты обосновали тем, что в июле 2020 года регулятор начал осуществлять надзор за небанковскими финансовыми учреждениями. Именно эту часть рынка и предлагают отдать в подчинение новому члену правления.

В то же время, в самом Нацбанке эту идею депутатов не поддержали. В ответ на вопрос ЭП первая заместительница председателя Национального банка Екатерина Рожкова сообщила, что изменение количества членов правления НБУ очень широко дискутировали на этапе принятия закона о "сплите" (согласно которому небанковские финансовые учреждения и перешли в подчинение НБУ), однако тогда она не получила поддержки.

"Структура Национального банка после внутренней реформы построена по функциональному принципу. Очень много функций, которые перешли в НБУ в результате "сплита", распределились по уже существующим функциональным подразделениям. Единственная новая функция - это надзор и методология. Для них в Нацбанке были созданы два новых департамента", - отметила Рожкова.

Она добавила, что Нацбанк регулирует рынок небанковских финансовых учреждений уже год и за это время процессы внутри регулятора были налажены "очень хорошо", поэтому необходимости во внедрении нового заместителя председателя НБУ пока нет.

В то же время другой заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб добавил, что расширение количества членов правления Нацбанка - это очень важная перемена в управлении регулятором, которая может вызвать непонимание со стороны Международного валютного фонда.

"Как мы знаем, для МВФ управления центральным банком - это одно из "краеугольных" вопросов, и они всегда это подчеркивали. Насколько я понимаю, такие кардинальные изменения должны быть согласованы с МВФ ", - ответил он на вопрос ЭП.

Сейчас правления Национального банка состоит из шести человек: председателя Кирилла Шевченко, первой заместительницы Екатерины Рожковой и заместителей Дмитрия Сологуба, Юрия Гелетия, Ярослава Матузко и Алексея Шабана. Такая структура правления была утверждена законом об институциональной способность НБУ, принятым в 2015 году в рамках программы МВФ. До 2014 года правление Нацбанка состояло из 11 членов. Согласно финансовому отчету НБУ 2020 года, среднемесячная зарплата заместителей председателя правления составляла около 300 тыс грн. Это означает, что введение еще одного члена правления увеличит расходы Нацбанка минимум на 3,6 млн грн в год.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4367 об усовершенствовании вопросам организации корпоративного управления в банках, принятие которого является важным условием в рамках программы финансирования stand-by МВФ.

Экономическая правда