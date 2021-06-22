"Укрзализныця" продала металлолома на 1,2 миллиарда

С начала 2021 года "Укрзализныця" провела в системе Prozorro.Продажи 43 аукциона по продаже лома черных и цветных металлов и сгенерировала 1 млрд 185 млн грн дополнительных доходов для компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика, во время указанных онлайн-аукционов УЗ реализовала лом черных металлов на сумму более 1,03 млрд грн, лом цветных металлов и сплавов - на 151,6 млн грн.

"На днях успешно прошли 12 аукционов по продаже лома цветных металлов. Как и планировали, продали почти 2 тыс тонн сырья на 151,6 млн грн. Прирост стоимости на торгах относительно начальной составил 6,65 млн грн", - сказал Юрик.

Напомним:

Сообщалось, что "Укрзализныця" планирует в ближайшее время реализовать почти 2 тыс тонн лома цветных металлов и сплавов и получить от его продажи около 145 млн грн дополнительных доходов.

Экономическая правда