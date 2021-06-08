УЗ выставила на аукцион 2 тонны металлолома со стартовой ценой в 145 миллионов

"Укрзализныця" планирует в ближайшее время реализовать почти 2 тыс тонн лома цветных металлов и сплавов и получить от его продажи около 145 млн грн дополнительных доходов.

Соответствующие 14 аукционов объявили 7 июня в электронной системе Prozorro.Продажи, передает пресс-служба компании.

"Мы продолжаем генерировать дополнительный доход для компании через продажу металлолома. Объявили аукционы почти 2 тыс тонн лома цветных металлов, от реализации которого рассчитываем получить не менее 145 млн грн", - заявил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

По его словам, Укрзализныця намерена реализовать металлолом по максимально выгодной цене, обеспечив прозрачные и конкурентные условия продажи. Общая начальная цена продажи лома - 144,9 млн грн.

"Согласно объявлениям о проведении аукционов, размещенных в электронной торговой системе Prozorro.Продажи, всего планируется реализовать 1993,85 тонны лома цветных металлов, среди которых алюминий, бронза, лом сложный, вольфрам, латунь, олово, свинец, цинк и медь.

Прием ценовых предложений от участников аукционов осуществляется до 16 июня, а проведение аукционов запланировано на 17 июня", - говорится в сообщении.

В общем это уже второй аукцион по продаже лома цветных металлов, объявленный компанией.

По результатам предыдущих аукционов, которые состоялись в декабре 2020 года, УЗ реализовала 1035 тонн лома цветных металлов на сумму 29 млн грн, при начальной стоимости 25,6 млн грн.

Экономическая правда