Hyundai приобрел производителя роботов Boston Dynamics за миллиард долларов
Корейский автопроизводитель Hyundai Motor Group приобрел контрольный пакет разработчика роботов Boston Dynamics в соглашении, которое оценивается в более миллиарда долларов.
Об этом говорится в пресс-релизе Boston Dynamics.
21 июня соглашение официально завершили, в результате чего Hyundai получил от SoftBank Group Corp. 80% акций Boston Dynamics. Стороны оценили сделку в 1,1 млрд долларов.
Остальные 20% остаются в распоряжении SoftBank. Эта компания в 2017 году также выкупила разработчика роботов у материнской компании Google - Alphabet.
Относительно целей соглашения, в компаниях говорят, что будут развивать сильные стороны друг друга в части логистики, производства и автоматизации.
Кроме того Hyundai планирует поддерживать развитие продуктовой линии и международных продаж Boston Dynamics.
Напоминаем:
Японская холдинговая компания Softbank ведет переговоры с корейским автомобильным гигантом Hyundai Motor Co. о продаже производителя роботов Boston Dynamics Inc.
Компания Boston Dynamics основана в 1992 году на базе Массачусетского технологического университета. В 2020 году Boston Dynamics запустила продажу своих робособак Spot.
Экономическая правда
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