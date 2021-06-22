Hyundai приобрел производителя роботов Boston Dynamics за миллиард долларов

Корейский автопроизводитель Hyundai Motor Group приобрел контрольный пакет разработчика роботов Boston Dynamics в соглашении, которое оценивается в более миллиарда долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе Boston Dynamics.

21 июня соглашение официально завершили, в результате чего Hyundai получил от SoftBank Group Corp. 80% акций Boston Dynamics. Стороны оценили сделку в 1,1 млрд долларов.

Остальные 20% остаются в распоряжении SoftBank. Эта компания в 2017 году также выкупила разработчика роботов у материнской компании Google - Alphabet.

Относительно целей соглашения, в компаниях говорят, что будут развивать сильные стороны друг друга в части логистики, производства и автоматизации.

Кроме того Hyundai планирует поддерживать развитие продуктовой линии и международных продаж Boston Dynamics.

Напоминаем:

Японская холдинговая компания Softbank ведет переговоры с корейским автомобильным гигантом Hyundai Motor Co. о продаже производителя роботов Boston Dynamics Inc.

Компания Boston Dynamics основана в 1992 году на базе Массачусетского технологического университета. В 2020 году Boston Dynamics запустила продажу своих робособак Spot.

Экономическая правда