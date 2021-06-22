В "Дие" осенью могут появиться кабинеты пациента

В Министерстве здравоохранения работают над запуском кабинетов пациента на базе портала "Дия", ориентировочная дата - осень этого года.

Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко во время пресс-конференции на форуме "Украина 30. Здоровая Украина", сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим создать кабинет пациента на портале, который будет доступен каждому, у кого есть смартфоны. В частности, мы говорим о "Дие". Это позволит проводить скрининговые программы, четко отслеживать, кто проходит программы, какие врачи их предлагают", - сказал он.

Скрининговые программы предусматривают ежегодный медосмотр семейным врачом для людей старше 55 лет и рекомендации относительно некоторых скрининговых процедур. Также хотят создать дополнительные стимулы для врачей и тех, кто проходит ежегодные обследования. Речь идет о "предложениях в спортзалах, бассейнах, других мотивационных пакетах".

В этом году такие мотивационные стимулы запускают по профилактике инфекционных заболеваний. "В частности, за процент охвата вакцинацией от кори, краснухи и паротита с 1 сентября будет внедряться доплата семейным врачам", - сообщил министр.

Напоминаем:

Минцифра вместе с Минздравом, НСЗУ, Минсоцполитики, Пенсионным фондом и ФССУ запустили электронные больничные - с июня по август будет действовать переходная модель, с 1 сентября этого года все медучреждения должны формировать их в электронном виде.