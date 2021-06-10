В Україні запрацювали електронні лікарняні

Мінцифра разом із МОЗ, НСЗУ, Мінсоцполітики, Пенсійним фондом та ФССУ запустили електронні лікарняні - із червня по серпень діятиме перехідна модель, з 1 вересня цього року всі медзаклади мають формувати їх в електронному вигляді.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

"Запуск електронних лікарняних - важливий крок для впровадження режиму "без паперу" у медичній та соціальній сферах. Це - сервіс, який полегшить життя пацієнтів, лікарів та роботодавців. Завдяки е-лікарняним вдасться знищити корупційні зловживання в цій сфері та заощадити кошти для держави", - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Процес отримання лікарняного для українців значно спростився. Пацієнт приходить до лікаря на огляд. Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завіряє його КЕПом. Ви отримаєте про це повідомлення від E-health.

Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. Там формується електронний листок непрацездатності - це саме той документ, за яким вам нараховують виплати. Про це ви також отримаєте повідомлення на телефон, вже від ПФУ", - пояснили в МОЗ.

"Запроваджені зміни запрацюють поступово. Для цього потрібні час, навчання та роз’яснення для медичних працівників та усіх, хто дотичний до цього процесу. Але хочу запевнити, що ми зі свого боку готові підтримувати та додатково пояснювати за потреби. Адже ми йдемо до того, щоб зробити процес отримання лікарняного максимально зручним та прозорим", - сказав голова МОЗ Віктор Ляшко.

До Пенсійного фонду потрапить лише та інформація, яка необхідна для нарахування виплат: причина непрацездатності, період лікарняного та лікар, який його виписав. Ні ПФУ, ні роботодавець не будуть знати діагноз. Кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.

Із червня по серпень в Україні діятиме перехідна модель впровадження е-лікарняних - медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. А з 1 вересня цього року всі медзаклади мають формувати їх в електронному вигляді.

Економічна правда