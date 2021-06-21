Доллар резко подорожал после заседания ФРС

Доллар заметно подорожал после заседания Федеральной резервной системы США, которая дала сигнал о будущем ужесточении политики.

Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Индекс доллара, отражающий курс к шести ключевыми мировыми валютам, показал рост почти на 2 процентных пункта за три дня – рекордный с обвала рынков в марте 2020 года.

Курс евро к доллару снизился с 1,22 до 1,187 доллара за евро, обновляя минимумы за два месяца.

Британский фунт потерял 0,3% к американской валюте и торгуется на самом низком значении за 6 недель.

"Доллар, скорее всего, будет сильнее валют-аналогов по итогам года за счет более высоких ставок и темпов роста экономики", – говорит Андреас Стено Ларсен, стратег Nordea. Он прогнозирует снижение евро до 1,15 доллара во второй половине года.

В августе ФРС, вероятно, даст ясный сигнал о планах свернуть количественное смягчение, полагают в ING.

Для сырьевых и высокодоходных валют, таких как бразильский реал, чилийский песо и украинская гривня, последствия ужесточения в США сгладят другие центробанки, продолжающие "печатать деньги". Это, в частности, Европейский центральный банк и Банк Японии.

"По мере того, как Федерзерв двигается к нормализации политики, евро и иена вероятно займут место валют фондирования для операций сarry-trade", - пишет ING.

Напоминаем:

16 июня Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.

Вместе с тем все 18 членов комитета прогнозируют базовую процентную ставку в 2021 году на уровне 0-0,25% и ее повышение в 2023 году.

По оценкам регулятора, до 2022 года включительно ставка в среднем составит 0,1%, в 2023 году — 0,6%. В долгосрочной перспективе ФРС США ожидает ставку в районе 2,5% годовых.

Экономическая правда