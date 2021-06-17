ФРС США начнет повышать ставку в 2023 году

Глава ФРС Джером Пауэлл

16 июня Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.

Об этом сказано в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

В комитете по операциям на открытом рынке полагают, что будет целесообразно поддерживать данный диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%.

Вместе с тем все 18 членов комитета прогнозируют базовую процентную ставку в 2021 году на уровне 0-0,25% и ее повышение в 2023 году.

По оценкам регулятора, до 2022 года включительно ставка в среднем составит 0,1%, в 2023 году — 0,6%. В долгосрочной перспективе ФРС США ожидает ставку в районе 2,5% годовых.

Следующее заседание ФРС США пройдет 27–28 июля.

Экономическая правда