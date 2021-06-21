Владелец TikTok увеличил прибыль вдвое
Выручка китайской компании ByteDance, которой принадлежит видео-приложение TikTok, в 2020 году выросла на 111%.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Внутренняя служебная записка, выпущенная для персонала компании, показала, что общая выручка фирмы подскочила до 34,3 млрд долларов в прошлом году.
Годовая валовая прибыль ByteDance также выросла на 93% до 19 млрд долларов, а чистый убыток за тот же период составил 45 млрд долларов, при этом он не связан с операциями компании.
Согласно записке, по состоянию на декабрь прошлого года у ByteDance было около 1,9 млрд активных пользователей в месяц на всех ее платформах.
Напоминаем:
Запреты, которые пытался продвинуть экс-президент США Дональд Трамп на китайские соцсети TikTok и WeChat, были отозваны президентом Джо Байденом - они так и не вступили в силу.
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