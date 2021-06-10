В США отозвали запрет на китайские TikTok и WeChat

Запреты, которые пытался продвинуть экс-президент США Дональд Трамп на китайские соцсети TikTok и WeChat, были отозваны президентом Джо Байденом - они так и не вступили в силу.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что Министерство торговли США будет анализировать программы, разработанные в иностранных юрисдикциях, в том числе в Китае. Однако определять, представляют ли они безопасность нацбезопасности Штатах, будут исключительно на основании фактов, отметил Байден.

Трамп приказал запретить новые загрузки видеоприложения TikTok, которое принадлежит китайской компании Bytedance, в 2020 году. Он аргументировал решение "угрозой национальной безопасности", однако из-за ряда судебных обжалований и окончания его каденции приказ так и не вступил в силу.

Байден признал, что такие программы имеют доступ к огромному количеству данных пользователей, в результате чего они могут попасть в иностранных противников страны. Ежемесячно TikTok используют около 80 млн американцев.

Напоминаем:

В начале 2021 года экс-президент США Дональд Трамп подписал запрет 8 китайских приложений для расчетов за "угрозу национальной безопасности США" - среди приложений есть и известные Alipay и WeChat Pay.

Экономическая правда