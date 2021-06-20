Аналитики о заявлении главы набсовета Нафтогаза: непонятно, это ли ее собственная мысль, или позиция набсовета

Аналитики заявили, что пока неясно, отражает ли заявление главы наблюдательного совета Клэр Споттисвуд об отстранении председателя правления Нафтогаза ее собственное мнение, или позицию наблюдательного совета как органа управления.

Об этом говорится в публикации SOE Weekly для ЭП.

"Сейчас отсутствует информация, бы подтверждала, что другие члены наблюдательного совета поддерживают это заявление. Также пока нет новостей о проведении внеочередного заседания наблюдательного совета, которое вспомнила Споттисвуд, или любых решений наблюдательного совета по этому поводу", - говорится в публикации.

Также аналитики отметили, что ее заявление противоречит официальной позиции компании, изложенной на сайте "Нафтогаза".

Согласно Кодексу этики "Нафтогаза", сотрудники компании "избегают любых заявлений или высказываний, которые могут быть восприняты как официальная позиция Компании и повлиять на ее репутацию". За выполнением положений Кодекса этики следит наблюдательный совет "Нафтогаза".

"Если заявление Споттисвуд таки не отражает позицию наблюдательного совета как органа управления компании или противоречит официальной позиции компании, тогда Комитет наблюдательного совета по вопросам этики должен принять меры для предоставления оценки таком поведении", - отметили аналитики SOE Weekly.

Напоминаем:

Как мы сообщали ранее, недавнее повторное назначение наблюдательного совета" Нафтогаза ", вероятно, противоречит действующему законодательству и может создать риски для "Нафтогаза".

В частности, с юридической точки зрения, 19 мая Кабмин, вероятно, не имел оснований выбирать кандидатов в члены наблюдательного совета "Нафтогаза" для их дальнейшего назначения, поскольку освобождение от назначения членов правления "Нафтогаза" без конкурсного отбора вступило в силу только 22 мая.