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Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах

Среда, 2 июня 2021, 19:10
 
фото дмитрия ларина

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект зарегистрирован под №5599 и определен президентом, как неотложный.

Текст документа на сайте парламента пока что отсутствует.

Напоминаем:

15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в законопроекте будет 7 критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны считает, что к олигархам можно отнести 13 человек.

Издание "Зеркало недели" опубликовало детали акта.

Экономическая правда

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Зеленский олигархия Ахметов авиация Верховная рада

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