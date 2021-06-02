Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах

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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект зарегистрирован под №5599 и определен президентом, как неотложный.

Текст документа на сайте парламента пока что отсутствует.

Напоминаем:

15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в законопроекте будет 7 критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны считает, что к олигархам можно отнести 13 человек.

Издание "Зеркало недели" опубликовало детали акта.

Экономическая правда