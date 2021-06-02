Верховный суд отменил штраф АМКУ на "Империал Тобакко" в 460 миллионов

Верховный суд 1 июня отменил решения предыдущих судебных инстанций и снял обвинения с компаний "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" в антиконкурентных согласованных действиях, выдвинутых АМКУ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Согласно заключению независимой судебной экспертизы и других многочисленных доказательств, предоставленных адвокатами компании, группа компаний "Империал Тобакко" в Украине не имела отношения к событиям на украинском рынке дистрибуции табачных изделий, в результате которых на рынке остался один дистрибьютор, и высшая судебная инстанция подтвердила отсутствие каких-либо нарушений антимонопольного законодательства в действиях компании.

Обвинения АМКУ в сговоре и наложение штрафа на компании в размере 460 мле гривен являются неправомерными", - заявили в "Империал Тобакко".

"Наша компания всегда действовала полностью прозрачно и исключительно порядочно, выступая за справедливую и честную конкуренцию, соблюдая все антимонопольне законы не только в украинском законодательстве, но и принципов защиты экономической конкуренции, заложенных в законодательстве ЕС", - заявил гендиректор "Империал Тобакко Юкрейн" Растислав Чернак.

Напомним:

В октябре 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

20 июля 2020 года Хозяйственный суд города Киева, куда компании группы "Империал Тобакко" обратились с иском против АМКУ, отклонил претензии компаний и вынес решение в пользу АМКУ.

21 июля 2020 года "Империал Тобакко" выплатила 460 млн гривен, чтобы предотвратить начисление дополнительной пени.

2 февраля 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд, куда компании обратились с апелляционной жалобой на решение Хозяйственного суда Киева, отказал в ее удовлетворении.

Компания не признала своей вины и обратилась в Верховный Суд.

Экономическая правда