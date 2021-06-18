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Более 60% государственных и коммунальных предприятий не отчитываются об использованных средствах

Пятница, 18 июня 2021, 16:30
 

Более 60% государственных и коммунальных предприятий не отчитываются о публичных финансах на официальном портале Министерства финансов spending.gov.ua.

Согласно данным статистики, в Украине по состоянию на 2021 года насчитывается 14 245 коммунальных предприятий и 3 702 государственных предприятия, из них на платформе Е-data отчитываются только 35% (4972) КП и 39% (1435) ГП.

Согласно ЗУ "Об открытости использования публичных средств" государственные и коммунальные предприятия обязаны зарегистрироваться на Едином веб-портале использования публичных средств и отчитываться об использованных средствах компаний.

Так, государственные и коммунальные предприятия раз в год должны обнародовать на портале информацию о договорах выше 1 млн грн, на которые потрачены средства от хозяйственной деятельности, а также отчет об объеме платежей в разрезе товаров, работ и услуг.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также Министерство цифровой трансформации не обнародуют информацию об использовании средств налогоплательщиков.

Экономическая правда

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