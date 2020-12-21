Три министерства не отчитываются об использовании средств налогоплательщиков

Министерство культуры и информационной политики, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также Министерство цифровой трансформации не обнародуют информацию об использовании средств налогоплательщиков.

Об этом говорится в отчете государственного учреждения "Открытых публичных финансов" за 2020 год.

В бюджете финансирование новосозданных Министерства культуры и информационной политики и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности предусмотрено 9,4 млрд грн и 25 млрд грн соответственно. При этом первое использовало уже 5,9 млрд грн.

Эти два ведомства не зарегистрированы на Едином веб-портале использования публичных средств spending.gov.ua. В отличие от Министерства цифровой трансформации, которое использовало уже 200,5 млн грн из предусмотренных на этот год 284,5 млн грн. Однако ни об одной сделке не отчиталось.

Обнародование информации о договорах, их выполнение и финансовые отчеты требуется и регулируется законом "Об открытости использования публичных средств".

Экономическая правда