УЗ назначила "Интерсити" из Киева в Одессу

"Укрзализныця" с 26 июня назначает дневной скоростной поезд Интерсити №761 / 762 Киев - Одесса, в частности, с остановками в Виннице, Жмеринке.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Подробности обещают предоставить позже.

Напоминаем:

Укрзализныця назначила дополнительные поезда по морским направлением из Житомира в Одессу через Винницу.

АО "Укрзализныця" на июнь назначила 11 дополнительных поездов в направлении Черного и Азовского морей.

Экономическая правда