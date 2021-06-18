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УЗ назначила "Интерсити" из Киева в Одессу

Пятница, 18 июня 2021, 15:30
 

"Укрзализныця" с 26 июня назначает дневной скоростной поезд Интерсити №761 / 762 Киев - Одесса, в частности, с остановками в Виннице, Жмеринке.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Подробности обещают предоставить позже.

Напоминаем:

Укрзализныця назначила дополнительные поезда по морским направлением из Житомира в Одессу через Винницу.

АО "Укрзализныця" на июнь назначила 11 дополнительных поездов в направлении Черного и Азовского морей.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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