Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Житомира в Одессу
Укрзализныця назначила дополнительные поезда по морским направлением из Житомира в Одессу через Винницу.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Дополнительный ночной скорый поезд № 132/131 Одесса - Житомир будет курсировать через Винницу с 1 июля через день по нечетным числам.
Из Житомира он будет отправляться в 23:15, прибывать в Винницу в 2:12, а в Одессу - в 9:29. По обратному направлению из Одессы будет отправляться в 12:27, в Винницу прибывать в 19:25, и на конечной, в Житомире, поезд будет в 22:10.
Предусмотрены остановки на станциях Козятин, Рахни, Вапнярка, Подольск и других.
Напоминаем:
АО "Укрзализныця" на июнь назначила 11 дополнительных поездов в направлении Черного и Азовского морей.
Экономическая правда
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