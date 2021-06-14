Все разделы
Укр / Рус

Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Житомира в Одессу

Понедельник, 14 июня 2021, 16:49
 

Укрзализныця назначила дополнительные поезда по морским направлением из Житомира в Одессу через Винницу.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Дополнительный ночной скорый поезд № 132/131 Одесса - Житомир будет курсировать через Винницу с 1 июля через день по нечетным числам.

Из Житомира он будет отправляться в 23:15, прибывать в Винницу в 2:12, а в Одессу - в 9:29. По обратному направлению из Одессы будет отправляться в 12:27, в Винницу прибывать в 19:25, и на конечной, в Житомире, поезд будет в 22:10.

Предусмотрены остановки на станциях Козятин, Рахни, Вапнярка, Подольск и других.

Напоминаем:

АО "Укрзализныця" на июнь назначила 11 дополнительных поездов в направлении Черного и Азовского морей.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
Укрзализныця второй месяц подряд получила прибыль 14 июня 2021, 11:53
"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы из Киева в западные регионы 11 июня 2021, 15:50
УЗ увеличивает количество веловагонов в Карпатах 11 июня 2021, 14:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!