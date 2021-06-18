НБУ усиливает надзор за защитой прав потребителей на небанковском рынке

Национальный банк определил порядок надзора за соблюдением на рынке небанковских финуслуг законодательства о защите прав потребителей и о рекламе.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

С этой целью утверждено соответствующее положение. Прозрачный механизм надзора обеспечит раскрытие небанковскими финучреждениями достоверной информации об услугах. Так, клиенты смогут принимать более взвешенные решения и оценивать все риски, а также быть защищенными от мошенничества и злоупотреблений.

Надзор за соблюдением законодательства о защите прав потребителей финуслуг и законодательства о рекламе в сфере финансовых услуг будет осуществлять подразделение НБУ - Управление защиты прав потребителей финансовых услуг.

Управление будет осуществлять безвыездный надзор и в составе инспекционной проверки.

НБУ будет анализировать обращения потребителей, вебсайты, договоры о предоставлении финуслуг о наличии условий, которые ограничивают или нарушают права потребителя. Также будет сотрудничать с другими органами в пределах компетенции, контролировать устранение нарушений.

В случаях выявления нарушений законодательства или признаков осуществления рисковой деятельности НБУ может налагать административные взыскания на должностных лиц или штрафные санкции в отдельных случаях.

Напоминаем:

Нацбанк утвердил порядок надзора за банками на предмет соблюдения ими законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Экономическая правда