НБУ перевірятиме, чи дотримуються банки захисту прав споживачів

Нацбанк затвердив порядок нагляду за банками щодо дотримання ними законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Нагляд може здійснюватися у вигляді інспекційних перевірок та безвиїзно. Відповідальним буде профільний підрозділ Національного банку - Управління захисту прав споживачів фінансових послуг.

"Такий нагляд дозволить забезпечити розкриття банками повної та достовірної інформації про фінансові послуги своїм клієнтам, аби вони ухвалювали зважені рішення", - кажуть у регуляторі. Також, перевірятимуть передусім банки з найбільшим ризиком порушення справ споживачів фінпослуг.

Як зазначають у Нацбанку, основними джерелами про можливі порушення будуть звернення споживачів фінансових послуг до НБУ, договори банків з клієнтами, інші документи, інформація на вебсайтах банків та в рекламі, дані з відкритих джерел, а також звітність установ.

Співробітники регулятора мають право запитувати в банків додаткову інформацію, документи чи письмові пояснення. За порушення законодавства щодо захисту прав споживачів фінпослуг Нацбанк накладатиме на посадових осіб банку адміністративні стягнення, застосовуватиме до банку штрафні санкції, а також матиме право застосовувати інші заходи впливу.

Постанова, якою визначається порядок нагляду за банками, набирає чинності з 13 лютого 2021 року.

У НБУ додають, що невдовзі також винесуть на громадське обговорення аналогічний документ для учасників небанківського фінансового ринку.

Нагадаємо:

Вступив в дію закон про захист прав споживачів фінансових послуг - з початку червня 2020 року на вебсайтах банків мають з'явитися калькулятори для розрахунку витрат або доходів від фінансової послуги.

Національний банк встановив додаткові вимоги до банківських договорів для розкриття повної інформації про послуги.

Економічна правда