ПриватБанк перечислил в госбюджет первый транш дивидендов за 2020 год

ПриватБанк перечислил в государственный бюджет первый транш дивидендов в размере 10 миллиардов.

Об этом сообщается на сайте госбанка.

Сообщается, что чистая прибыль банка по итогам 2020 года составила 24,3 миллиарда.

Напоминаем:

30 апреля Кабмин установил норматив отчисления 80% чистой прибыли Приватбанка, это 19,4 млрд грн.

Минэкономики предложил нормативы дивидендов для госпредприятий. Для большинства госпредприятий предлагалось установить норматив на уровне 50%. Для четырех предприятий/банков проект постановления устанавливает индивидуальные нормативы дивидендов. В том числе для ПриватБанка – 80%. ПриватБанк должен был выплатить 20,24 млрд дивидендов, что составляет примерно 91% от всех дивидендов, которые государство планирует получить в соответствии с проектом Постановления (22,3 млрд грн).





