ПриватБанк перечислил в госбюджет первый транш дивидендов за 2020 год
ПриватБанк перечислил в государственный бюджет первый транш дивидендов в размере 10 миллиардов.
Об этом сообщается на сайте госбанка.
Сообщается, что чистая прибыль банка по итогам 2020 года составила 24,3 миллиарда.
Напоминаем:
30 апреля Кабмин установил норматив отчисления 80% чистой прибыли Приватбанка, это 19,4 млрд грн.
Минэкономики предложил нормативы дивидендов для госпредприятий. Для большинства госпредприятий предлагалось установить норматив на уровне 50%. Для четырех предприятий/банков проект постановления устанавливает индивидуальные нормативы дивидендов. В том числе для ПриватБанка – 80%. ПриватБанк должен был выплатить 20,24 млрд дивидендов, что составляет примерно 91% от всех дивидендов, которые государство планирует получить в соответствии с проектом Постановления (22,3 млрд грн).
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