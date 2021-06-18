Курс валют на 18 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,19 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,17 - 27,19 гривни;
Евро - 32,37 - 32,39 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,07 - 27,28 гривни. Евро покупают по 32,21 гривни, продают по 32,62 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,11 - 27,22 гривни, евро - 32,40 - 32,57 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 18 июня на уровне 27,17 гривни.
17 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 - 27,23 гривни.
Экономическая правда
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