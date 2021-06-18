Курс валют на 18 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,19 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,17 - 27,19 гривни;

Евро - 32,37 - 32,39 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,07 - 27,28 гривни. Евро покупают по 32,21 гривни, продают по 32,62 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,11 - 27,22 гривни, евро - 32,40 - 32,57 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 18 июня на уровне 27,17 гривни.

17 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 - 27,23 гривни.

Экономическая правда