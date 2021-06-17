Гривня різко зміцніла до євро, але ослабла до долара
Четвер, 17 червня 2021, 19:21
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 18 червня на рівні 27,17 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,44 грн (на 17 червня – 32,77 гривні).
Нагадуємо:
17 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,21 - 27,23 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 17 червня на рівні 27,03 гривні.
Економічна правда
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