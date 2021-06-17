Гривня різко зміцніла до євро, але ослабла до долара

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 18 червня на рівні 27,17 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,44 грн (на 17 червня – 32,77 гривні).

Нагадуємо:

17 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,21 - 27,23 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 17 червня на рівні 27,03 гривні.

Економічна правда