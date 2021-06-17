Все разделы
Укр / Рус

Гривня резко окрепла к евро, но ослабла к доллару

Четверг, 17 июня 2021, 19:21
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 18 июня на уровне 27,17 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,44 грн (на 17 июня - 32,77 гривни).

Напоминаем:

17 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 - 27,23 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 17 июня на уровне 27,03 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс НБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривна ослабла на закрытии межбанка 17 июня 2021, 17:40
Курс валют на 16 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки 16 июня 2021, 11:18
Гривня ослабла на закрытии межбанка 15 июня 2021, 17:19
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!