Гривня резко окрепла к евро, но ослабла к доллару
Четверг, 17 июня 2021, 19:21
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 18 июня на уровне 27,17 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,44 грн (на 17 июня - 32,77 гривни).
Напоминаем:
17 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 - 27,23 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 17 июня на уровне 27,03 гривни.
Экономическая правда
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