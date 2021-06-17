Гривня резко окрепла к евро, но ослабла к доллару

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 18 июня на уровне 27,17 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,44 грн (на 17 июня - 32,77 гривни).

Напоминаем:

17 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 - 27,23 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 17 июня на уровне 27,03 гривни.

Экономическая правда