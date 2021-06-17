Государственный Укргазбанк получит 25 миллионов евро кредита от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития предоставляет государственному Укргазбанку кредит на сумму 25 млн евро (около 819 млн грн) в поддержку микро-, малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Укргазбанка.

Средства направят на кредиты местным компаниям для модернизации технологических процессов и оборудования, а также внедрения надлежащих подходов в сфере охраны труда и здоровья.

Не менее 70% кредита будет направлено на финансирование инвестиций в "зеленые" технологии.

Кроме того, заемщики, которые успешно реализуют соответствующие инвестпроекты, смогут получить гранты в виде кэшбэка размером до 15% от суммы кредита. Также, техническую и консультативную помощь, финансируемую ЕС в рамках инициативы EU4Business.

Напоминаем:

"Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение, по которому банк получит кредит в 30 млн евро с правом IFC конвертировать ее в долю в акционерном капитале финучреждения.

Экономическая правда