Гривна ослабла на закрытии межбанка

17 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 - 27,23 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,21 - 27,23 гривни;

Евро - 32,46 - 32,49 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,02 - 27,23 гривни. Евро покупают по 32,31 гривни, продают по 32,71 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,09 - 27,24 гривни, евро - 32,45 - 32,63 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 17 июня на уровне 27,03 гривни.

17 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.

Экономическая правда