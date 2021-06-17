Гривна ослабла на закрытии межбанка
17 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 - 27,23 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,21 - 27,23 гривни;
Евро - 32,46 - 32,49 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,02 - 27,23 гривни. Евро покупают по 32,31 гривни, продают по 32,71 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,09 - 27,24 гривни, евро - 32,45 - 32,63 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 17 июня на уровне 27,03 гривни.
17 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.
Экономическая правда
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