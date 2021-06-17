Украинский сервис доставки овощей и фруктов OVO привлек еще 350 тысяч долларов инвестиций
Украинский стартап привлек 350 тыс долл в рамках seed раунда по оценке EUR 3 млн - вместе с pre-seed раундом в 150 тыс долл общая сумма инвестиций в OVO составила 500 тыс долл.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что инвесторами в этом раунде стали фонд TA Ventures, клуб частных инвесторов ICLUB и Imperia Holding.
"За год работы, на март 2021-го стартап насчитывал свыше 7500 клиентов со средним чеком на сумму 950-1000 грн. С тех пор, кроме овощей и фруктов, компания добавила линию продуктов собственного производства, крупы, чай и продолжает расширять ассортимент в дальнейшем.
Также команда разработала свои упаковку для зелени, которая помогает сохранять свежесть при доставке", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в OVO сейчас работает 50 человек.
"Мы достигли отметки 190 заказов в день. По итогам весны 2021 года средний чек был на сумму 920 грн, а среднемесячный трафик на сайте - 50 тыс человек. Также мы запустили оперативную доставку за 60 минут, среднее время которой - 43 минуты.
В июне в центре Киева мы уже доставляем меньше чем за час. В течение нескольких недель мы запустим дарк-стор на левом берегу Киева, и там также будет работать доставка за час", - сказал сооснователь OVO Роман Мелкумов.
OVO - сервис доставки свежих овощей и фруктов с дарк-сторов. Стартап запустили весной 2020 года основатели маркетингового агентства Bluocean Роман Мелкумов и Степан Зиняков.
Напомним:
Ранее украинский сервис доставки овощей и фруктов OVO, находясь на стадии pre-seed раунда, привлек 150 тысяч долларов инвестиций.
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Экономическая правда
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