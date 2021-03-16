Украинский сервис доставки овощей и фруктов OVO привлек 150 тысяч долларов инвестиций
Вторник, 16 марта 2021, 14:10
Украинский сервис доставки овощей и фруктов OVO, находясь на стадии pre-seed раунда, привлек 150 тысяч долларов инвестиций.
Об этом сообщает пресс-служба стартапа.
Инвесторами стали фонд TA Ventures и ICLUB - клуб частных инвесторов.
Отмечается, что сервис OVO был создан год назад.
"В планах у команды OVO - до конца 2021 года стать безоговорочным лидером в сфере доставки свежих фруктов и овощей, а кроме того - открыть до пяти дарк-сторов по Киеву. С этой целью стартап OVO займется привлечением инвестиций в рамках еще одного раунда до конца марта", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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