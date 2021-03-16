Украинский сервис доставки овощей и фруктов OVO привлек 150 тысяч долларов инвестиций

Украинский сервис доставки овощей и фруктов OVO, находясь на стадии pre-seed раунда, привлек 150 тысяч долларов инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба стартапа.

Инвесторами стали фонд TA Ventures и ICLUB - клуб частных инвесторов.

Отмечается, что сервис OVO был создан год назад.

"В планах у команды OVO - до конца 2021 года стать безоговорочным лидером в сфере доставки свежих фруктов и овощей, а кроме того - открыть до пяти дарк-сторов по Киеву. С этой целью стартап OVO займется привлечением инвестиций в рамках еще одного раунда до конца марта", - говорится в сообщении.

Экономическая правда