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Украинский сервис доставки овощей и фруктов OVO привлек 150 тысяч долларов инвестиций

Вторник, 16 марта 2021, 14:10
 

Украинский сервис доставки овощей и фруктов OVO, находясь на стадии pre-seed раунда, привлек 150 тысяч долларов инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба стартапа.

Инвесторами стали фонд TA Ventures и ICLUB - клуб частных инвесторов.

Отмечается, что сервис OVO был создан год назад.

"В планах у команды OVO - до конца 2021 года стать безоговорочным лидером в сфере доставки свежих фруктов и овощей, а кроме того - открыть до пяти дарк-сторов по Киеву. С этой целью стартап OVO займется привлечением инвестиций в рамках еще одного раунда до конца марта", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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стартап инвестиции

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