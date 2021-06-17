Корбан заявил, что будет судиться с совладельцем сети Цитрус – иски на миллиард гривень

Бизнесмен Геннадий Корбан, что в марте этого года стал владельцем 50% акций группы компаний "Цитрус", подал в суд к партнеру-совладельца сети Григория Топала и подконтрольных ему юрлиц - сумма исков превышает 1 млрд грн.

Об этом Корбан рассказал в своем Facebook.

По его словам, с момента получения своей доли было достаточно времени проанализировать и выполнить аудит деятельности компании.

Результаты показали, что компания могла уклоняться от уплаты налогов путем "многолетнего "серого" растаможивания товаров", незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов и передачи оборотных товаров бесплатно фирмам-сателлитам.

"На данный момент мои юристы уже подали более четырёх судебных исков общей суммой более чем на 1 млрд гривен к партнеру-совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу и группе юридических лиц, которые он контролирует", - написал Корбан.

Напоминаем:

В марте стало известно, что бизнесмен и политик Геннадий Корбан стал владельцем 50% акций компании "ВТ-ИНВЕСТ", которой принадлежат торговые марки и логотипы сети магазинов техники и электроники "Цитрус".

Впоследствии СЕО сети "Цитрус" Вадим Лысюк заявил, что факта продажи акций компании "ВТ-ИНВЕСТ" Геннадию Корбану не было, соучредитель "Цитрус" обратился в суд.

Кроме бизнеса, Корбан присутствовал в политике. После назначения олигарха Игоря Коломойского главой Днепропетровской облгосадминистрации в 2014 году Корбан был его заместителем.

С именем Корбана также связано скандальное строительство жилого комплекса в Протасовом Яру в Киеве.

Экономическая правда