Минэнерго хочет сделать аукционы по продаже электроэнергии обязательными

В Министерстве энергетики разрабатывают законопроект, которым всех участников рынка электроэнергии обяжут выйти на электронные торги на бирже - это обезопасит производителей от искажений цены.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго с посланием на блог первого заместителя министра Юрия Власенко.

Он отмечает, что на рынке электроэнергии происходят систематические "искривления". То есть, цена электроэнергии отчасти ниже ее себестоимости. Из-за этого производители недополучают средства и может возникнуть угроза прохождению отопительного сезона.

"Первая и ближайшая опасность - это некачественная подготовка в ближайший отопительный сезон. Несвоевременное выполнение плановых ремонтов, отставание от графика подготовки оборудования.

Это может привести к существенному дефициту электроэнергии. И сразу, по странному "случайному" совпадению обстоятельств, появятся адепты восстановления импорта из России и Беларуси, который буквально на днях запретили", - отметил Власенко.

По его словам, единственный стратегический выход из кризисной ситуации - это развитие рынка по европейским правилам. То есть, выход всех участников рынка на электронные торги на биржах.

"Сейчас Минэнерго готовит законопроект, призванный закрепить принцип обязательности электронных аукционов. Изменения будут предусматривать, что все участники рынка электрической энергии, независимо от формы собственности, будут осуществлять продажу электрической энергии на энергетических биржах по установленным Кабмином правилам", - пояснил замминистра.

Экономическая правда