На Волинській митниці викрили масштабну корупцію: знайшли $700 тисяч

Державне бюро розслідувань викрило масштабну корупцію на Волинської митниці – за хабарі пускають через державний кордон вантажі без сплати митних платежів.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: Як з'ясувало бюро, схема організована співробітниками керівної ланки митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами.

Слідчі ДБР провели обшук його автомобіля на стаціонарному посту дороги Київ-Чоп у Рівненській області. Під час обшуку вилучено 704 тисячі доларів.

Бюро розпочало кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення начальника.