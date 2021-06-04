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На Волинській митниці викрили масштабну корупцію: знайшли $700 тисяч

П'ятниця, 4 червня 2021, 14:18
 

Державне бюро розслідувань викрило масштабну корупцію на Волинської митниці – за хабарі пускають через державний кордон вантажі без сплати митних платежів.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: Як з'ясувало бюро, схема організована співробітниками керівної ланки митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами.

 

Слідчі ДБР провели обшук його автомобіля на стаціонарному посту дороги Київ-Чоп у Рівненській області. Під час обшуку вилучено 704 тисячі доларів.

Бюро розпочало кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення начальника.

Українська правда

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митниця

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