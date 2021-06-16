В 2021 году на борьбу с коронавирусом Украина использовала 19 миллиардов

За 5 месяцев 2021 года расходы на борьбу с COVID-19 составляли 19,5 млрд грн, больше всего ушло на программу медицинских гарантий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из общей суммы в 19,5 млрд грн больше направлены на оплату медучреждениям за услуги по стационарной медицинской помощи и вакцинации населения в рамках программы медицинских гарантий.

Также на 6,7 млрд грн в Украине закупили вакцины от COVID-19. На меры социальной поддержки из бюджета пошел 1,6 млрд грн.

Всего в 2021 году на борьбу с коронавирусом предусмотрено более 33 млрд грн. Больше всего, 15,4 млрд грн, направлены на программы медицинских гарантий по стационарную медицинскую помощь и на оплату услуг медицинских учреждений по вакцинации.

Кроме того, на 10,5 млрд грн из государственного бюджета будет закуплено 38 млн доз вакцин. Также ожидается получение в рамках механизма COVAX около 8 млн доз вакцин.

По состоянию на конец мая 2021 года заключен договор на поставку 32 млн доз вакцин за счет средств государственного бюджета: 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca; 10 млн доз вакцин производства Novavax, 20 млн доз вакцин производства Pfizer.

Министерству социальной политики направлено 3,8 млрд грн на выплаты единовременной материальной помощи в связи с временной потерей трудоспособности.

Напоминаем:

В течение 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 использовали 89% предусмотренных средств, или 63,7 млрд грн, по общему фонду госбюджета, а также 2,8 млрд грн из специального фонда.

Экономическая правда