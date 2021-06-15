МВФ проанализирует закон о налоговой амнистии на риски отмывания средств

Йоста Люнгман

Эксперты Международного валютного фонда анализируют принятый закон о налоговой амнистии на предмет невозможности его использования для отмывания средств и коррупции, а также относительно эффективности процедур проверки.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает "Интерфакс-Украина".

"Любой законопроект о налоговой амнистии должен содержать мощные предохранители, которые делают невозможными отмывание средств и коррупцию", – сказал Люнгман.

"Законом также должны быть введены надежные процедуры тщательной проверки с целью недопущения злоупотреблений публичными деятелями, их родственниками и тесно связанными лицами", – добавил он.

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Напомним:

Верховная Рада поддержала президентский законопроект №5153, которым вводится единоразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.