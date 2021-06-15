Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Германии на 215 миллионов евро

Верховная Рада на заседании 15 июня ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Германии о финансовом сотрудничестве, в рамках которого Украина сможет получить 214,6 млн евро кредитных средств на реализацию инвестпроектов.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Ратифицированное соглашение носит рамочный характер и обеспечит ускорение процедуры заключения по решению правительства Украины отдельных соглашений с Кредитным учреждением для восстановления (KfW).

Ратификация Соглашения создаст правовые основания для возможности привлечения правительством Украины от KfW льготного кредитного финансирования на общую сумму до 214,55 млн евро и грантового финансирования объемом до 38,9 млн евро.

Соглашением определен обобщенный перечень инвестиционных проектов в сфере энергетики, инфраструктуры, предпринимательства и тому подобное. Речь идет о проектах, предварительные договоренности о которых были достигнуты во время Украинско-Немецких межправительственных переговоров.

Также определены гранты для сопровождения инвестпроектов и отдельные гранты на финансирование проектов в сфере образования и местного самоуправления.

Срок для привлечения кредитных ресурсов составляет 30 лет, в том числе льготный период в 10 лет. Процентная ставка составляет 2% годовых, комиссия за обязательство - 0,25% годовых.

Напоминаем:

Украина и Германия подписали соглашение, предусматривающее предоставление Украине до 214,6 млн евро кредитных средств, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов.

Экономическая правда