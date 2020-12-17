Україна отримає від Німеччини 215 мільйонів євро кредиту: на що підуть гроші

Україна та Німеччина підписали угоду, яка передбачає надання Україні до 214,6 млн євро кредитних коштів, які спрямують на реалізацію інвестиційних проєктів, у тому числі для підтримки муніципалітетів.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Угодою передбачено надання на пільгових умовах кредитних ресурсів у обсязі до 214,6 млн євро, які будуть спрямовані на реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі для підтримки муніципалітетів, зокрема:

у сфері енергетики (модернізація підстанцій та інтеграція української енергетичної системи до європейської об’єднаної енергосистеми);

підтримку малого та середнього підприємництва;

здійснення енергоефективних заходів у громадських будівлях (школи та дитячі садочки);

реконструкцію комунальної інфраструктури в регіонах.

Окрім того, Угодою передбачається надання до 40 млн євро на безоплатній та безповоротній основі - у формі грантів, з яких 30,5 млн євро буде спрямовано на покращення системи професійної освіти та посилення місцевого самоврядування в Україні", - йдеться у повідомленні.

Кредит надано терміном на 30 років, у тому числі 10 років пільгового періоду. Процентна ставка - 2% річних, а комісія за зобов’язання - 0,25 % річних.

"Підписана Угода між урядами України та Німеччини про фінансове співробітництво створить правові передумови для прискореної підготовки проектів та переходу до їх впровадження", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Угоду має ратифікувати Верховна Рада України.

Економічна правда