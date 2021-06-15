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МВД получило 160 миллионов от штрафов за превышение скорости

Вторник, 15 июня 2021, 16:00
 

За январь-май 2021 в госбюджет поступило 126,129 млн грн платы штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме. Всего за год работы МВД получило 160 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина, которые ЭП получила в ответ на запрос.

В частности, за январь этого года поступило 17,4 млн грн, за февраль - 16,099 млн грн, за март - 27,9 млн грн, за апрель - 35,8 млн грн, за май (по состоянию на 28 мая) - 28,9 млн грн.

Отметим, что за период с 1 июня 2020 года и до конца 2020 года в госбюджет поступило 192,8 млн грн платы штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Таким образом, за год автофиксации нарушений ПДД в бюджет поступило 319 млн грн.

При этом, средства, которые платят нарушители ПДД, зачисляются в общий фонд государственного бюджета и специального фонда государственного бюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну.

Напомним:

С 1 июня 2020 года МВД ввело автоматическую фиксацию нарушений скоростного режима.

За первый месяц с момента введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения было уплачено штрафов на общую сумму 37,7 млн грн.

Экономическая правда

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