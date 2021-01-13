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Полгода автофиксации нарушений ПДД: в бюджет поступило 190 миллионов

Среда, 13 января 2021, 16:30
 

За период с 1 июня 2020 года и до конца 2020 года в госбюджет поступило 192,8 млн грн платы штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Ранее сообщалось, что за первый месяц с момента введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения было уплачено штрафов на общую сумму 37,7 млн грн.

Напомним:

С 1 июня МВД ввело автоматическую фиксацию нарушений скоростного режима.

За первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано более 35 000 событий.

В то же время на вторые сутки работы системы, по словам главы МВД Арсена Авакова, количество нарушений уменьшилось на 40%.

МВД ежедневно рассказывает об антирекордах и злостных нарушителях скоростного режима.

Экономическая правда

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деньги авто Минфин

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