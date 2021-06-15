Данилов говорит, что принятие закона о деолигархизации ускорит движение Украины к членству в НАТО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что деолигархизация является ключевым элементом на пути к евроатлантической интеграции Украины.

Об этом он сказал на конференции на тему "Противодействие влияни. олигархов" в рамках форума "Украина 30. Экономика без олигархов", передает аппарат СНБО.

По словам Данилова, "после получения Украиной независимости олигархические группы, которые сформировались в государстве, все больше влияли на экономику, использовали все мощные инструменты для расширения своего влияния на политикум", и сейчас "эти вещи не дают возможности нашей стране развиваться".

"Когда мы читаем Конституцию - у нас есть стремление стать полноправным членом НАТО.

Но если будет оставаться олигархическая экономика и коррупционная составляющая, как ее неотъемлемая часть, мы никогда не войдем в НАТО", - подчеркнул он.

"Борьба с олигархами - это фундаментальная вещь, ведь вступление в НАТО - это одна из важных залогов нашей независимости", - добавил Данилов.

Он считает, что принятие внесенного Зеленским закона о деолигархизации ускорит движение Украины к Европе и членству в НАТО.

"У меня большое желание, чтобы депутаты ответственно отнеслись к этому закону. За депутатским корпусом - следующий шаг на пути борьбы с этой болезнью", - резюмировал секретарь СНБО.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский, комментируя деолигархизацию, пообещал "равные, прозрачные и единые правила для всей Украины", а также подверг критике предшественников за то, что "ежегодно росло только количество борцов с олигархами и количество самих олигархов".

На сайте Рады появился текст проекта закона Зеленского об олигархах. В частности, такой статус приобретать лица, соответствующие четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять 11 нормативно-правовых актов, включая другие законы. Для их разработки президент дал две недели.

Закон об олигархах хотят ввести на временный период, а дальше принять "цивилизованные механизмы", которые позволят предотвращать влияние олигархов на общественную жизнь. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

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Экономическая правда