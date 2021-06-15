Зеленский поддерживает проведение IPO "Энергоатомом" и "Нафтогазом"

Президент Владимир Зеленский считает правильным решением проведение IPO (первичного публичного предложения) такими госкомпаниями как "Нафтогаз" и "Энергоатом".

Об этом он рассказал во время пресс-конференции на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Нафтогаз" уже очень давно хочет и мечтает выйти на IPO, и это правильная вещь. Я считаю, что то же будет с "Энергоатомом": они почистят эту ситуацию и могут выйти, это дорогие компании", - рассказал он.

О выходе "Нафтогаза" на биржу говорили и раньше. В частности, накануне глава компании Юрий Витренко заявил, что проведение первичного публичного предложения (IPO) акций НАК "Нафтогаз Украины" как материнской компании всей группы "Нафтогаза" имеет ряд недостатков и стоит рассмотреть альтернативы.

По его словам, возможно, IPO отдельно "Укргаздобычи" будет лучшим вариантом, более понятным для инвестора, тогда как продажа всего "Нафтогаза" будет связана с дисконтом.

Однако в июне 2020 года экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что группа может к 2023 году выйти на IPO, а размещение состоится или на фондовой бирже Лондона, или Нью-Йорка.

Экономическая правда