Объемы производства "Укроборонпрома" выросли на 21% – гендиректор

Объемы производства госконцерна "Укроборонпром" за январь - апрель 2021 года выросли на 21%.

Об этом на пресс-конференции форума "Украина-30. Экономика без олигархов" сказал гендиректор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев, передает "Укринформ".

"Мы за 4 месяца получили рост на предприятиях Укроборонпрома на 21%. В 2,5 раза больше подписано внешнеэкономических контрактов, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал Гусев.

По его словам, сумма заключенных спецэкспортерами контрактов за 4 месяца 2021 года составляет 280 млн долл.

Также Гусев выразил надежду, что в ближайшие недели Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", которая станет фундаментом для развития государственного оборонного комплекса.

Напомним:

Государственный концерн "Укроборонпром" завершил 2020 год с чистой прибылью 2,5 миллиарда гривень.