Шмыгаль рассказал о первых результатах реализации Национальной экономической стратегии-2030

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Национальная экономическая стратегия до 2030 года, одобренная в марте, уже демонстрирует результаты.

Об этом он сказал на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", передает Правительственный портал.

"За три месяца мы уже успели показать, что движемся согласно стратегии, и это движение способствует восстановлению экономики Украины", - сказал Шмыгаль.

По его словам, для успешного внедрения всех реформ нужно построить страну с устойчивыми публичными финансами и развитым финансовым сектором.

"Правительство сделало существенный шаг в этом направлении: 31 мая одобрена бюджетная декларация на 2022-2024 годы. Бюджетная декларация - это весомый документ, разработанный впервые. И он важен для нашего бизнеса, поскольку определенность и прогнозируемость власти - один из фундаментов успешного взаимодействия" , - заявил премьер.

По его словам, параллельно с десятками мелких усовершенствований в регуляторной среде правительство запускает новый инструмент, который позволит открывать ФЛП автоматически, без участия государственного регистратора.

"Это большой шаг, который уменьшает коррупционную составляющую при взаимодействии с органами государственной власти. Это ляжет в основу дальнейшей автоматизации всех бюрократических процессов при взаимодействии с государством", - сказал глава правительства.

Также Шмыгаль добавил, что во исполнение указа президента правительство создало Национальный фонд инвестиций, который будет заниматься реализацией масштабных инвестиционных и социально значимых проектов.

"Государственное предприятие будет способствовать развитию международного экономического сотрудничества и росту конкурентоспособности Украины. Это поможет привлечь новых инвесторов в экономику и позволит наконец реализовать проекты, которые украинцы давно ждут", - сказал он.

По его словам, одно из главных направлений экономической политики правительства - это концепция "длинных денег". В частности, в прошлом году были запущены программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.

"За год мы видим результат: 50 млрд грн льготных кредитов уже выдано. Следующие два проекта с этого направления - это создание Фондового рынка и проведения реформы пенсионной системы", - резюмировал премьер.

Напомним:

Правительство на заседании 3 марта утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года с доработкой.

Отмечается, что среди принципов, на которых строится Национальная экономическая стратегия - европейская и евроатлантическая интеграция, неприкосновенность частной собственности, верховенство права, нетерпимость к коррупции, свободная и честная конкуренция, равный доступ для бизнеса.