"Укравтодор" по выплатам подрядчикам отстает на миллиард от первого сезона "Большого строительства"

Региональные службы "Укравтодора" в мае заплатили своим подрядчикам 5,11 млрд грн - это на 1,41 млрдгрн меньше выплат в мае прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные госпортала "Spending.gov.ua" о казначейских проводки, сообщают "Наші гроші".

Отмечается, что компания "Автомагистраль-Юг" в мае получила 20% всех средств - 1,07 млрд грн с 5 млрд грн

"Онур Конструкцион" и "Onur" в мае получили 715 млн грн, "Ростдорстрой" - 387 млн ​​грн, "Автострада" - 322 млн грн. Таким образом основатели Национальной ассоциации дорожников Украины получили 2,49 млрдгрн, то есть почти половину всех месячных выплат Укравтодора", - говорится в сообщении.

"В десятку получателей средств впервые вошла фирма "Стройинвест инжиниринг", которая за месяц получила 171 млн грн.

Эта компания резко начала получать подряды на Днепропетровщине после назначения местным губернатором Валентина Резниченко полгода назад. Бывший советник Резниченко Юрий Голик является координатором программы "Большое строительство", - добавляют "Наші гроші".

Сообщается, что проплаты в этом году идут с незначительным отставанием от первого сезона "Большого строительства" в 2020 году. Тогда по состоянию на конец мая региональные службы "Укравтодора" выплатили 14,46 млрд грн, в этот же период 2021 года выплачено 13,57 млрд грн.

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Напоминаем:

По результатам 2020 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины отчиталось о суммарных чистых убытках подчиненных компаний на сумму 116,5 млн грн.

В конце 2020 года Офис генпрокурора начал проверку соблюдения законодательства при строительстве объектов инфраструктуры на выполнение программы "Большого строительства".

За 11 месяцев 2020 года правоохранительные органы обнаружили 429 уголовных правонарушений во время выполнения работ в рамках "Большого строительства", 866 производств расследовались по состоянию на 1 декабря 2020 года.