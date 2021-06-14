В деле АЗС Glusco арестованы корпоративные права 28 компаний – ДФС

Суд наложил арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых, в частности, находятся АЗС Glusco на сумму более 700 млн грн - они уклонялись от налогов и хотели передать права других лиц для избежания ответственности.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Так, во время обысков на АЗС в марте, фискалы со Службой безопасности Украины разоблачили масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через сеть связанных с Виктором Медведчуком АЗС Glusco.

Должностные лица нескольких компаний ввозили на таможенную территорию Украины, в частности с территории РФ, нефтепродукты морскими судами и скрывали реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

"В ходе досудебного расследования установлено, что при оформлении импортируемого топлива, в таможенных декларациях отображались занижены весовые и качественные показатели топлива (Евро 4).

В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей с целью достижения показателя топлива (Евро 5) и дальнейшей беспрепятственной реализации ", - заявили в ДФС.

"Во время досудебного расследования установлено взаимосвязь 28 СХД в части общих учредителей (бенефициарных) собственников, указывает на подконтрольность одним и тем же лицам", - добавили в службе.

Впоследствии выяснилось, что бенефициарные владельцы и должностные лица этих 28 предприятий хотели передать корпоративные права другим лицам, чтобы избежать ответственности и исключить взыскании убытков по материалам уголовного производства.

Следовательно, на основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС на общую сумму более 700 млн гривень.

Следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах продолжаются.

Напоминаем:

С апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связана с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановит поставки продукции на украинский рынок - один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива.

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении масштабной схемы "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов, проводятся массовые обыски.

Выяснилось, что речь идет об объектах сети станций полного Glusco, которую связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

В компании Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, прокомментировали обыск Службы безопасности Украины 11 марта - говорят, что уголовное производство с ними не связано.

Экономическая правда