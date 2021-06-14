За первые полгода 2021 года количество ФЛП в Украине выросла на 31 791 тысячу: в январе их было 1 900 012, сейчас - 1 931 803.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что за этот период 44 тысяч новых предпринимателей начали свою деятельность, почти 12 тысяч - закрылись.

При этом, больше всего выросло количество айтишников: на 9%, с 173 207 до 188 966 бизнесов. За полгода в Украине появилось 15 759 новых ФОП-программистов.

"В топ сфер малых бизнесов, которые активно растут с начала года, также попали представители розничной торговли (+10 155), обеспечения блюдами и напитками (+3 658), а также предоставляющие информационные (+3 284) и индивидуальные (+1 873 ) услуги", - говорится в сообщении.

В сфере розничной торговли зарегистрировано 647 716 ФОП - это на 10 155 бизнес больше, чем в начале года. Относительный рост за это время составляет 1,6%

"Еду и напитки в январе обеспечивали 58 590 ФОП, сейчас количество предпринимателей с таким КВЭД составляет 62 248. Их численность возросла на 6% или на 3 658 компаний.

Количество ФЛП, занимающихся информационными услугами, выросло на 3284 - с 39 080 до 42 364 (+8%)", - говорится в сообщении.

За указанный период закрылся 11 895 бизнес.

"Наибольший урон понесли сектора оптовой торговли (-3 449 ФЛП), складского хозяйства (-2 878), предоставления социальной помощи (-946), теле- и радиовещания (-769), авиационного транспорта (закрылось 622 ФЛП)", - добавляют в Опендатабот.

Напомним:

Сообщалось, что в Украине насчитывается 212 547 ФОПов, которые работают в сфере IT - за год их количество выросло на 29 111 человек (на 16%).

Экономическая правда