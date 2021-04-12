За год IT-ФОПов стало на 16% больше – исследование

В Украине насчитывается 212 547 ФОПов, которые работают в сфере IT - за год их количество выросло на 29 111 человек (на 16%).

Об этом сообщает издание DOU.UA со ссылкой на данные Минюста и данные опроса украинских IТ-специалистов.

"Темпы прироста несколько упали, если сравнивать с 2018-2020 годами, когда количество ФЛП в украинском IТ увеличивалась на 20-22% ежегодно.

2020-й был не очень удачный для украинских ФЛП: их общее количество в Украине уменьшилось на 2%", - говорится в сообщении.

Издание объяснило способ подсчета IT-ФЛП.

"Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований доступен для публичного пользования и загрузки.

Мы искали в реестре ФЛП записи с действительной регистрацией, в которых основным видом деятельности был указан один пункт из этого списка:

62.01 Компьютерное программирование;

62.02 Консультации по вопросам информатизации;

62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;

62.09 Другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем;

63.11 Обработка данных, размещение информации на вебвузлах и связанная с ними деятельность;

58.21 Издание компьютерных игр;

58.29 Издание другого программного обеспечения;

63.12 Веб-порталы (этот код КВЭД мы добавили в список этого года).

Не основные виды деятельности представлены в непригодном для машинной обработки виде, поэтому мы не могли учесть тех IT-специалистов, работающих не по основному КВЭД. Также, очевидно, не учли айтишников, которые работают не как ФОПы", - добавили в DOU.UA.

При этом, региональную привязку устанавливали на основе официального адреса государственной регистрации, актуального фактического адреса ФЛП в реестре нет. Привязка к городам и регионам - на основе почтового индекса с адреса.

Отмечается, что на момент расчетов новейшей версии реестра была версия от 15 марта 2021 года.

"Данные о населении областей и городов взяли с сайта ukrcensus.gov.ua состоянию на 1 февраля 2021 года.

Информации о дате регистрации конкретного ФЛП нет, поэтому за основу для расчетов динамики брали дату обнародования каждой версии реестра.

Для дополнения данных статистики мы используем данные опроса украинских IТ-специалистов, который проводился DOU в июне 2020 года из онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 12 855 человек. Из данных опроса мы получили долю IТ-специалистов, работающих как ФОПы, и использовали эту информацию для оценки общей численности IТ-специалистов в Украине", - говорится в пояснении.

Отмечается, что самым популярным кодом КВЭД, который определяет основную сферу деятельности IТ-специалиста, зарегистрированного как ФЛП, остается "62.01 Компьютерное программирование".

За год количество специалистов, зарегистрированных по этому коду, увеличилjсь на 19,5 тысяч человек и cоставляет 143 549 человек.

Также в топ-3 популярности КВЭД - "62.02 Консультации по вопросам информатизации" и "63.11 Обработка данных", по которым работают 30,6 и 25,9 тысячи IТ-специалистов соответственно.

Больше всего IT-ФЛП в Киеве и области.

Наибольший прирост количества зарегистрированных как ФЛП IТ-специалистов зафиксировали в Закарпатской, Одесской, Ровенской и Запорожской областях: здесь их стало больше более чем на 20% в год.

"Меньше всего, если не учитывать АРК и Луганскую область, возросло количество зарегистрированных IТ-ФЛП в Николаевской и Харьковской областях (на 12,5% и 12,8% соответственно против общего по стране увеличение на 15,9%).

Также ниже средних темпов увеличения количества ФЛП демонстрируют Днепропетровская и Винницкая области (на 14,2% и 14,7% соответственно) ", - отмечает DOU.UA.

При этом, 27% всех зарегистрированных как ФЛП IТ-специалистов составляют женщины, что на 1 п.п. больше, чем год назад.

Наибольшая доля женщин среди IТ-ФЛП во Львовской и Харьковской областях (31% и 29% соответственно).