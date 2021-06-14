Курс валют на 14 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
14 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,01 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,05 - 27,07 гривни;
Евро - 32,53 - 32,90 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,90 - 27,11 гривни. Евро покупают по 32,75 гривни, продают по 33,10 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,35 - 27,04 гривни, евро - 32,53 - 33,90 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 14 июня на уровне 27,04 гривни.
11 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.
Экономическая правда
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