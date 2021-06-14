Курс валют на 14 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

14 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,01 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,05 - 27,07 гривни;

Евро - 32,53 - 32,90 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,90 - 27,11 гривни. Евро покупают по 32,75 гривни, продают по 33,10 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,35 - 27,04 гривни, евро - 32,53 - 33,90 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 14 июня на уровне 27,04 гривни.

11 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.

Экономическая правда